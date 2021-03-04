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HaberlerTeknolojiUygulamaPandemi Tarifesi| SON DAKİKA: Netflix Türkiye ücretlerine zam! Netfilix ücretleri ne kadar?
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Netflix Türkiye üyelik ücretlerini yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırdı!

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’deki üyelik ücretlerine yüzde 30 ile yüzde 50 arasında zam yaptı. Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan stdandart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarıldı.

Pandemi Tarifesi| SON DAKİKA: Netflix Türkiye ücretlerine zam! Netfilix ücretleri ne kadar?
HABERTURK.COM

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’deki üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Netflix’in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı.

Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarıldı.

Netflix sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan fiyat artışını şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”

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