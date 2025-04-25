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        Haberler Bilgi Magazin Netflix Wednesday 2. sezon tarihi nedir? Wednesday 2. sezonun ilk ve ikinci kısmı ne zaman çıkacak?

        Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı: Wednesday 2. sezon ne zaman, bu sene mi?

        Addams Ailesi'nin kızları Wednesday Addams'ın hayatını konu olan doğaüstü korku ve komedi dizi Wednesday ilk sezonu ile dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Netflix'te yayınlanan dizi için daha önce yapım şirketi, çekimlerin bittiğini açıklamıştı. Şimdi ise beklenen 2. sezon tarihi netlik kazandı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:24
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        Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı
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        İlk sezonuyla tüm dünyada büyük ilgi gören ve başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği Wednesday ikinci sezon tarihi için Netflix'ten açıklama geldi. Yapım şirketi ikinci sezonun, iki kısma bölünerek yayınlanacağını açıkladı. İşte, Wednesday ikinci sezon tarihi...

        WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

        Wednesday 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos 2025 tarihinde, ikinci kısmı ise 3 Eylül 2025 tarihinde çıkacak. Her iki tarih de Çarşamba (Wednesday) gününe denk geliyor.

        WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

        Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.

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