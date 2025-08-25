Netflix’in ‘Kpop Demon Hunters’ filmi sinemaları salladı

Netflix’in animasyon filmi “KPop Demon Hunters,” sinema salonlarında büyük bir sürpriz yaparak haftasonu 18-20 milyon dolarlık gişe hasılatıyla ABD’de en çok izlenen film oldu. Sadece iki gün gösterimde olan film, Netflix’in sinema salonlarında ilk kez birincilik elde etmesini sağladı. Sony Pictures Animation tarafından üretilen ve bir K-Pop kız grubunun müzikle dolu şeytan avcılığı hikayesini anlatan bu yapım, hem sinemalarda hem de streaming platformunda büyük yankı uyandırdı.

NETFLIX’İN SİNEMADA İLK ZAFERİ

Netflix, bugüne kadar sinema salonlarında birincilik elde etmemişti. “KPop Demon Hunters”ın bu başarısı, şirketin geleneksel sinema gösterimlerine mesafeli duruşunu yeniden düşünmesine yol açabilir. Daha önce Rian Johnson’ın “Glass Onion” filmi, bir haftalık sınırlı gösterimde 15 milyon dolar hasılat elde etmiş, ancak “KPop Demon Hunters” bu rakamı geride bıraktı. Öte yandan, Greta Gerwig’in gelecek sonbaharda Imax ekranlarında gösterime girecek “Narnia” uyarlamasının da büyük bir gişe başarısı yakalaması bekleniyor.

REKLAM

STREAMING’DE VE SİNEMADA REKOR

Haziran sonundan beri Netflix’te izlenebilen “KPop Demon Hunters,” 210 milyondan fazla izlenmeyle platformun tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde ikinci sıraya yerleşti. “Red Notice” ve “Carry-On” arasında yer alan film, özellikle genç izleyiciler arasında fenomen haline geldi. Filmin soundtrack’indeki “Golden” şarkısı ise Billboard listelerinde zirveye çıktı ve Spotify’da 400 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı.

SİNEMA ZİNCİRLERİNDE TARTIŞMA Filmin singalong versiyonu, AMC Theatres hariç tüm büyük sinema zincirlerinde gösterime girdi. Netflix’in geleneksel theatrical pencere politikasına uymamasını protesto eden AMC, filmi göstermeyi reddetti. Ancak bu karar, filmin gişe başarısını durduramadı. Diğer zincirler, filmin eğlenceli ve interaktif singalong formatıyla izleyicileri salonlara çektiğini vurguladı. SESSİZ HAFTASONUNDA BÜYÜK BAŞARI Bu haftasonu sinemalarda büyük çaplı yeni yapımların olmaması, “KPop Demon Hunters”ın zirveye ulaşmasını kolaylaştırmış olabilir. Üçüncü haftasında 15.4 milyon dolar hasılat elde eden “Weapons” filmi, toplamda 115 milyon dolarlık gişe rakamıyla ikinci sırada yer aldı. Ancak Netflix’in animasyon filmi, sınırlı gösterim süresine rağmen bu rakamı geçti. K-POP İLE ŞEYTAN AVCILIĞININ EŞSİZ BULUŞMASI Sony Pictures Animation tarafından üretilen “KPop Demon Hunters,” bir K-Pop kız grubunun müzik kariyerini ve şeytanlarla mücadelesini konu alıyor. Kore ve Kore-Amerikan seslendirme sanatçılarının yer aldığı film, kültürel öğeleri ve eğlenceli hikayesiyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Öykü, rakip bir erkek K-Pop grubunun şeytani güçlerle bağlantısını ortaya çıkaran kız grubunun maceralarını merkezine alıyor.