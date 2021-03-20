Aliyev, Nevruz ateşini Şuşa'da yaktı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'ya gitti.
ÇIDIR OVASI'NDA NEVRUZ ATEŞİNİ YAKTI
DHA'da yer alan habere göre Aliyev Ailesi, Şuşa'nın güneyinde bulunan Cıdır Ovası'nda, Nevruz ateşini yaktı.
"ALLAH, AZERBAYCAN HALKININ DUALARINI İŞİTTİ"
Cıdır Ovası'nda Nevruz mesajı veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti" dedi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Şuşa kentine gerçekleştirdikleri ziyarete ait görüntüleri İnstagram hesabından paylaştı.
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