NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde önemli bir bayram olarak kabul edilir. Bu bayram, birçok kültürde baharın başlangıcını, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşu simgeler. Nevruz'un kutlanmasının birkaç nedeni vardır.

DOĞA UYANIR

Nevruz, kışın sona ermesiyle birlikte doğanın uyanışını ve canlanışını temsil eder. Baharın gelmesiyle birlikte toprak yeşermeye, çiçekler açmaya, kuşlar ötmeye başlar. Bu dönem, bereketin ve yenilenmenin başlangıcı olarak kabul edilir.