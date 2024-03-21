Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Nevruz Bayramı nedir, neden kutlanır? Nevruz Bayramı kimindir, kimler kutlar, tarihi ve amacı nedir?

        Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? İşte Nevruz'un tarihi

        Bir Nevruz Bayramı'nın daha gelmesiyle, kutlamalar başladı. Baharın müjdecisi olan ve 'yeni gün' anlamına gelen Nevruz, çok derin tarihi bağları olan, toplumsal birliğin yakalandığı bir gündür. Bu gün ayrıca Türklerin Ergenekon'dan çıkışını da temsil eder. Peki, Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? İşte, Nevruz tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 08:16 Güncelleme: 21.03.2024 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yılın başlangıcı ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı gelince kutlamalar da başladı. 18 asırdan fazla bir sürede kutlanan Nevruz ayrıca Türklerin Ergenokan'dan çıkış günü olarak da kabul edilir. Bayram süresince birçok ritüel yapılır ve Nevruz coşkuyla karşılanır. Peki, Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? İşte, Nevruz'a dair tüm bilgiler...

        2

        NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

        Nevruz Bayramı, genellikle 21 Mart'ta kutlanan ve özellikle Türk, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde önemli bir bayramdır. Kış aylarından sonra tabiatın yeniden canlanması kutlanır ve bu süreçte toplumsal birlik, yardımlaşma ve birlik olma gibi temalar ön plana çıkar.

        3

        NEVRUZ BİRLİK VE BERABERLİĞİ VURGULAR

        Nevruz Bayramı, 'kötü söz orucu', 'çevre temizliği ve alav alav', 'ölü bayramı', 'yaşlı ve hastaları ziyaret', 'çocuk günü', 'gençlik günü' ve 'yeddi levin' olmak üzere 7 aşamada icra edilir.

        Bayramdan 2 hafta önce, inananlar tarafından kötü söz orucu tutulur. Bu çerçevede kötü söz konuşmanın günah sayıldığı Nevruz boyunca, herkes geçen yılın sıkıntılarını, acılarını unutmaya çalışırken, küs olanlar ise barıştırılır.

        4

        NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

        Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde önemli bir bayram olarak kabul edilir. Bu bayram, birçok kültürde baharın başlangıcını, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşu simgeler. Nevruz'un kutlanmasının birkaç nedeni vardır.

        DOĞA UYANIR

        Nevruz, kışın sona ermesiyle birlikte doğanın uyanışını ve canlanışını temsil eder. Baharın gelmesiyle birlikte toprak yeşermeye, çiçekler açmaya, kuşlar ötmeye başlar. Bu dönem, bereketin ve yenilenmenin başlangıcı olarak kabul edilir.

        5

        TARIMDA BEREKETİN HABERCİSİ

        Tarım toplumlarında, Nevruz aynı zamanda yeni bir tarım sezonunun başlangıcını ifade eder. Toprağın işlenmeye başlaması, ekim yapılması ve bereketli bir hasadın beklendiği bir dönemi simgeler. Bu nedenle, çiftçiler için önemli bir bayramdır.

        6

        NEVRUZ TARİHİ DERİN BİR BAYRAMDIR

        Nevruz, Orta Asya ve Orta Doğu gibi pek çok bölgede uzun bir tarihi ve kültürel geçmişi olan bir bayramdır. Bu coğrafyalarda yaşayan halklar arasında ortak bir kutlama ve birlik duygusu oluşturur. Ayrıca, bu bayram bazı geleneksel inançlarla da ilişkilendirilir.

        7

        FARKLI KÜLTÜR VE İNANÇLAR BİR ARAYA GELİR

        Nevruz, genellikle ailelerin, dostların ve toplumun bir araya geldiği bir zaman dilimidir. Bu bayram, birlik, dayanışma, barış ve hoşgörü mesajlarının ön plana çıktığı bir kutlama olarak görülür. Ayrıca, farklı kültürlerin ve inançların bir araya gelmesini teşvik eder.

        Bu nedenlerden dolayı, Nevruz çeşitli kültürlerde ve toplumlarda önemli bir bayram olarak kutlanır ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir.

        En güzel Nevruz mesajları
        En güzel Nevruz mesajları
        Nevruz Bayramı ne zaman?
        Nevruz Bayramı ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 il için alarm! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
        17 il için alarm! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        3 kişi silahla yaralanmıştı: 7 gözaltı
        3 kişi silahla yaralanmıştı: 7 gözaltı
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!