Nevruz, 21 Mart'ta kutlanan ve özellikle Türk ve İran kültürlerinde önemli bir yere sahip olan geleneksel bir bayramdır. "Nevruz" kelimesi Farsça kökenlidir ve "yeni gün" anlamına gelir. Bu bayram; doğanın uyanışını, baharın başlangıcını, yenilenmeyi ve bereketi simgeler. Baharın coşkulu ayak seslerini hissedeceğiniz bir Nevruz olması için sizlere en güzel, resimli, uzun, kısa Nevruz Bayramı mesajlarını derledik. İşte, 'Nevruz Bayramı kutlu olsun' mesajları ve sözleri...