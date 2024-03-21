Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Mart Perşembe Türkiye geneli hava durumu tahminleri...