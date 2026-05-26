Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Nevşehir'de çıktığı 1230 rakımlı tepede mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Nevşehir'de çıktığı 1230 rakımlı tepede mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Nevşehir'de gezinti için çıktığı 1230 rakımlı tepedeki kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın, polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 01:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıktığı 1230 rakımlı tepede mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Nevşehir'de Esentepe Mahallesi yakınlarındaki 1230 rakımlı Toptepe'ye gezi amaçlı çıkan Süreyya Y. havanın kararmasıyla kayalık arazide mahsur kaldı. Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yakınlarıyla da irtibat kuramayan kadın, bağırarak çevrenin dikkatini çekmeye çalıştı.

        YARDIM ÇIĞLIKLARINI BİR VATANDAŞ İŞİTTİ

        AA'da yer alan habere göre, kadının çığlıklarını duyan bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından alana polis ekipleri sevk edildi. Aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan arazide kadının bulunduğu zirvedeki kayalıklara ulaşamayan polis, AFAD'dan destek istedi.

        EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

        Süreyya Y, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli şekilde tepeden indirildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Süreyya Y. ifadesi alınmak üzere Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuştu. MHP lideri Bahçeli, "Bize göre siyaset toplumsal sorunlarla dertlenip çözüm üretme sanatıdır. Siyaset bir koşu parkuru, çıkar yarışı değildir. Milletin acısıyla kederlenmeyenlerin bizimle olması mümkün değil...
        #Nevşehir
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi