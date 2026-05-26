Nevşehir'de çıktığı 1230 rakımlı tepede mahsur kalan kadın kurtarıldı
Nevşehir'de gezinti için çıktığı 1230 rakımlı tepedeki kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın, polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
Nevşehir'de Esentepe Mahallesi yakınlarındaki 1230 rakımlı Toptepe'ye gezi amaçlı çıkan Süreyya Y. havanın kararmasıyla kayalık arazide mahsur kaldı. Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yakınlarıyla da irtibat kuramayan kadın, bağırarak çevrenin dikkatini çekmeye çalıştı.
YARDIM ÇIĞLIKLARINI BİR VATANDAŞ İŞİTTİ
AA'da yer alan habere göre, kadının çığlıklarını duyan bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından alana polis ekipleri sevk edildi. Aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan arazide kadının bulunduğu zirvedeki kayalıklara ulaşamayan polis, AFAD'dan destek istedi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI
Süreyya Y, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli şekilde tepeden indirildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Süreyya Y. ifadesi alınmak üzere Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.