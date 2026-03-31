Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhittin Karaca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 31.03.2026 - 10:03 Güncelleme:
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre kaza; Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Karaduman (61) idaresindeki otomobil ile Muhittin Karaca (68) yönetimindeki otomobil Tatlarin beldesi yakınlarında çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada sürücülerle bir yolcu yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Muhittin Karaca hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraflar: İHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ