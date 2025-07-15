Nevşehir'de trafik kazası: 9 yaralı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Derinkuyu-Niğde kara yolunda tarım işçilerini taşıyan A.A.E. yönetimindeki minibüs, ilçe girişinde tali yoldan kontrolsüz yola çıkan A.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada devrilen minibüsteki sürücü ile 8 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.