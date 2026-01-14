Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı

        Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı

        Nevşehir'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyonda 68 kişi yakalandı. Yüksek faizle borçlandırılan 195 vatandaşın toplam 215 milyon TL mağdur edildiği belirlendi. Operasyonda çok sayıda çek-senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 14.01.2026 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de nakit para ihtiyacı olan vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, "tehdit", "zorla senet imzalatma" gibi yollara mağdur eden tefecilere yönelik operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

        DHA'nın haberine göre; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        601 personelin katılımıyla belirlenen 104 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 2 bin 255 adet çek-senet, 41 adet ajanda, 107 adet dijital materyal, 16 adet ruhsatsız silah ve 468 adet fişek ele geçirildi.

        195 VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

        Şüphelilerin, kentte nakit para ihtiyacı olan 195 vatandaşı, kısa vadelerde yüksek faiz oranları ile mağdur ettikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurları icra takibi gibi kanuni yolların dışında "tehdit, zorla senet imzalatma" gibi yollarla borçlarını yüksek faizi ile birlikte ödemeye zorladıkları öğrenildi.

        215 MİLYON TL BORÇLANDIRMA

        Tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu belirlenirken, 68 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma","Nitelikli yağma" ve "Tefecilik" suçlarından gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 10 Aralık 2025 (Adnan Şahin Bir Milletin Kaderinin Değiştiği Şehir Ankara'da)

        Adnan Şahin bir milletin kaderinin değiştiği şehir Ankara'da. Adnan Şahin ile Halkın Lezzetleri Habertürk TV'de.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Veli değil, suç makinesi!
        Veli değil, suç makinesi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!