Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Nevşehir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Nevşehir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Nevşehir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Nevşehir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Nevşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.37 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.7 oldu. Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 125.790 oyla yüzde 62.97 - Kemal Kılıçdaroğlu: 61.078 oyla yüzde 30.58 - Sinan Oğan: 12.072 oyla yüzde 6.04 - Muharrem İnce: 811 oyla yüzde 0.41 oy aldı.



Nevşehir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Nevşehir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:50 itibarıyla yüzde 95.3 oranında açıldı. 2023 Nevşehir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 119.842 oyla yüzde 62.98 - Millet İttifakı: 63.283 oyla yüzde 33.26 - Ata İttifakı: 2.331 oyla yüzde 1.23 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.619 oyla yüzde 0.85 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 240 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 22:50 itibarıyla 2023 Nevşehir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

