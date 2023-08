Bakan Ersoy: Hedefimiz; 2028 yılına kadar, 35 şehirde, Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirmek

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. Bakan Ersoy, "Bu yıl, toplam 11 ilde yapılacak festivalde 30 binden fazla sanatçımızı 4 binden fazla etkinlikte, 10 milyonlarca sanatseverle buluşturmayı planlıyoruz. Hedefimiz; 11 ille sınırlı kalmak değil, bunlara her yıl 4-5 tane yeni şehri ekleyerek 2028 yılına kadar 35 şehirde, Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirmek" dedi.

Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Çanakkale, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Gaziantep olmak üzere 11 ilde düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk rotası bugün Nevşehir'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. 5-13 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan festival, içinde binlerce etkinliği barındıracak. Bakan Ersoy, "Kültür Yolu Festivalleri'yle milletimizin, eşsiz kültürel mirasını şehirlerimizin medeniyet mirasları ile buluşturmak üzere güzergahlarda önce rotalar belirliyoruz. Sonra bu rotalar üzerinde sanatın her dalında, her yaştan ve her kesimden insanımızın ve yabancı misafirlerimizin buluşmasını hedefliyoruz. Bu festivallerle birlikte kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken başta Türkiye olmak üzere festivallerin gerçekleştirdiği şehirlerimizin tüm dünyada bilinirliğini artırmayı ve markalaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz bu yolculuğa 2020'de İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlamıştık. Geçen sene, 'her sene festival yaptığımız şehir sayısını artırarak, bunu tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye aşama aşama yayacağız' demiştik. Bu bağlamda geçen sene 5 şehirde 7 büyük etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde, geçen sene 20 bine yakın sanatçımız 4 binden fazla etkinlikte, 30 milyondan fazla insanımızla buluşma fırsatı yakaladılar" diye konuştu.

'30 BİNDEN FAZLA SANATÇIMIZI 10 MİLYONLARCA SANATSEVERLE BULUŞTURMAYI PLANLIYORUZ'

Etkinlik kapsamında şehir sayısını 11'e çıkardıklarını belirten Bakan Ersoy, "Bu sene söz verdiğimiz gibi şehir sayısını arttırarak, 11 şehre çıktık. İlk başlangıcını da bugün Nevşehir'de, Kapadokya Balon Festivali ile yapıyoruz. Kapadokya Balon Festivali'ni, Erzurum Palandöken, Trabzon Sümela, Çanakkale Troya, Başkent Ankara, Konya Mistik, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu, Diyarbakır Sur, İzmir Efes ve son olarak da Antalya Kültür Yolu Festivalleri izleyecek. Bu arada Başkent Kültür Yolunu festivalin hemen önce Gaziantep'te, Gastro Antep Festivali'ni de bu festivaller zincirine dahil ettik. Bu yıl, toplam 11 ilde yapılacak festivalde 30 binden fazla sanatçımızı 4 binden fazla etkinlikte, 10 milyonlarca sanatseverle buluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANATSEVERLER 100 GÜN BOYUNCA FARKLI ETKİNLİKLERDEN YARARLANACAK'

Nevşehir Kapadokya Balon Festivali'ne bugün başladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Festival, 9 gün sürecek ve 13 Ağustos'ta sona erecek. Yaklaşık 300'den fazla etkinlik olacak. 1000'den fazla sanatçımız katılacak. İnşallah hem yerli, hem yabancı birçok insanımız ve turistimiz bu etkinliklerden doyasıya faydalanacaklar. 5 Ağustos'tan 12 Kasım'a kadar sürecek, 100 günlük bir süreçten bahsediyoruz. 100 gün boyunca özellikle birbirini izleyen tarihler veya kısa süre boşluklar bırakarak devam ettik. Yani sanatseverler bugünden itibaren 100 gün boyunca farklı illerde doyasıya etkinliklerden yararlanma fırsatı bulacaklar" dedi.

'SANATSEVERLER ETKINLİKLERİ SOSYAL MEDYADAN TAKIP EDEBILIRLER'

Festival kapsamında binlerce etkinliğin olduğunu aktaran Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bunların vatandaşlarımız tarafından kolay takip edilebilmesi için kulturyolufestivalleri.com sosyal medya adresinden ve şehrin kendi festival adresinden bu etkinlikleri düzenli olarak yayınlayacağız. Aynı şekilde sanatseverler cep telefonlarına, sanat cepte uygulamamızı indirdilerse hem anlık festivalle ilgili bilgilere erişmiş olacaklar. Etkinliğin çok büyük bir bölümü ücretsiz gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da katılım çok fazla oluyor. Geçen senelerde de böyleydi. Hedefimiz; 11 ille sınırlı kalmak değil bunlara, her yıl 4-5 tane yeni şehri ekleyerek 2028 yılına kadar 35 şehirde, Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirmek."

