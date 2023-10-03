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        Nevşehir'de, seyir halindeki otomobil alev aldı

        NEVŞEHİR-Ürgüp yolunda seyir halindeki bir otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 22:00 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:05
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        Nevşehir'de, seyir halindeki otomobil alev aldı
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        NEVŞEHİR-Ürgüp yolunda seyir halindeki bir otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Nevşehir- Ürgüp yolu Kavak Kavşağı'nda meydana geldi. Romanya uyruklu Cosmin C. yönetimindeki 50 ACL 183 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Cosmin C. otomobilini durdurarak aracı terk ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında, kullanılamaz hale gelen otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.

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