Nevşehir'de iki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü NEVŞEHİR'deiki otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR'deiki otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nevşehir- Kayseri karayolunda meydana geldi. Makbule Elkatmış (35) yönetimindeki 06 CSV 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 68 BP 044 plakalı TIR ve 38 ACR 433 plakalı otomobile çarptı. Kazada Makbule Elkatmış yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elkatmış'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Nevşehir- Kayseri karayolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.