Kapadokya'da 4 milyon 256 bin ile ziyaretçi rekoru kırıldı TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2023 yılının ilk 10 ayında, 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek, rekor kırıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, "2023 yılının ilk 10 ayında bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını görmekteyiz" dedi.

TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2023 yılının ilk 10 ayında, 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek, rekor kırıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, "2023 yılının ilk 10 ayında bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını görmekteyiz" dedi.

Kapadokya bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı´na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni 2023 yılının ilk 10 ayında 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya'da bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kapadokya bölgesi, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle, birçok medeniyete ait zengin tarihi ve kültürel dokusuyla ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Kapadokya bölgesinin merkezinde yer alan Nevşehir ilimiz özellikle peribacaları, yer altı şehirleri, vadileri, kayadan oyma kiliseleri, açık hava müzeleri, balon turları, sağlık ve inanç turizmiyle, bunlara ilave olarak yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla ziyaretçilere çok farklı alternatifler sunmaktadır. İlimiz yılın 12 ayına yayılan turizm hareketliliğiyle, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmakta, ülkemizin tanıtılmasına ve ekonomisine çok önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

'TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILMIŞTIR'

Bölgeye gelen ziyaretçi sayılarına değinen Vali Fidan, "İlimizde bulunan müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları dikkate alındığında; 2023 yılının ilk 10 ayında bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını görmekteyiz. Bu yılın ilk 10 ayında ulaşılan 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekoru kırılmıştır. 2022 yılının tamamında 4 milyon 192 bin 70 olan ziyaretçi sayımızı 2023 yılının ilk 10 ayında geçmiş bulunmaktayız. Bu verilere göre, yıl sonu itibarıyla 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılabileceğini öngörmekteyiz. Yabancı ziyaretçi sayısı bakımından; İspanya, ABD, Endonezya, Güney Kore ve İtalya ilk beş sırada yer almaktadır. İlimiz turizminde ki bu olumlu hareketlilik bizleri ve sektör temsilcilerini ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.