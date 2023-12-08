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        Nevşehir Belediye Spor'un yeni başkanı Taner Demir oldu

        NEVŞEHİRBelediye Spor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde, iş insanı Taner Demir yeni başkan oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:40
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        Nevşehir Belediye Spor'un yeni başkanı Taner Demir oldu
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        NEVŞEHİRBelediye Spor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde, iş insanı Taner Demir yeni başkan oldu.

        TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediye Spor'da geçtiğimiz aylarda gidilen Olağanüstü Genel Kurul'da yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 3 sefer ertelenen başkanlık seçimi bugün gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan genel kurulda, yeni başkan iş insanı Taner Demir seçildi. Yeni Başkan Demir, yaptığı açıklamada, "Bu yıl takımın ligde kalması hedeflendi. Bunun için de yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Nevşehir Belediye Spor'un önümüzdeki yıl planlamasını yapacağız" dedi.

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