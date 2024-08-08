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        Kapadokya'da gökyüzü, özel figürlü balonlarla renklendi

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde 17 ülkeden getirilen, üzerinde farklı figürlerin olduğu 35 balon, gökyüzünü renklendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:35
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        Kapadokya'da gökyüzü, özel figürlü balonlarla renklendi
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde 17 ülkeden getirilen, üzerinde farklı figürlerin olduğu 35 balon, gökyüzünü renklendirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali' düzenlendi. 11 Ağustos'a kadar sürecek olan festival kapsamında, bölgeye 17 ülkeden 35 balon getirildi. Kalp, rozet, Türk bayrağı, otomobil, roket, inek, fil, tilki ve çeşitli çizgi film karakterleri figürlü sıcak hava balonları, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalandı. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi.

        'BÖLGEMİZDE BALON UÇUŞLARI GİDEREK ARTIYOR'

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya denildiğinde balonun ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Geçen yıl 2023 yılında 615 bin kişi Kapadokya'da balona bindi. 2024'te bunun üzerinde bir artış görüyorum. 2022'ye göre yüzde 18, 2023'e göre yüzde 30 bir artış oldu. Bu da gösteriyor ki bölgemizde balon uçuşları giderek artıyor. İlimizin de bölgemizin de tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Elbette sadece tanıtımda değil sektörde faaliyet yürüten firmalarında kazancına gelirine önemli katkı sağlıyor" dedi.

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        Galeri

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