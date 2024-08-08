Kapadokya'da gökyüzü, özel figürlü balonlarla renklendi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde 17 ülkeden getirilen, üzerinde farklı figürlerin olduğu 35 balon, gökyüzünü renklendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali' düzenlendi. 11 Ağustos'a kadar sürecek olan festival kapsamında, bölgeye 17 ülkeden 35 balon getirildi. Kalp, rozet, Türk bayrağı, otomobil, roket, inek, fil, tilki ve çeşitli çizgi film karakterleri figürlü sıcak hava balonları, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalandı. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi.