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        Nevşehir Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 0-0

        STAT:Nevşehir GaziHAKEMLER: Hasan Avcı, Mehmet Özer, Eyüp ÖzerNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan, Ercan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:08
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        Nevşehir Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 0-0
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        STAT:Nevşehir Gazi

        HAKEMLER: Hasan Avcı, Mehmet Özer, Eyüp Özer

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan, Ercan (Dk. 66), İsmail, Osman, Timur (Dk. 66 Yusufhan), Mehmet, Halil (Dk. 45 Yusuf), Hüseyin, Bahadır (Dk. 66 Emirhan), Engincan (Dk. 45 Musa)

        ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR: Suphi, Abdurrahman, Ercan, Yücel, Mustafa (Dk. 81 Salim), Ahmet Bahçivan (Dk. 81 Ali), Ahmet Çelik (Dk. 59 Batuhan), Yunus (Dk. 59 Burak), Cenk, Atakan, Salih (Dk. 66 Emirhan)

        SARIKARTLAR: Osman, Mehmet (Nevşehir Belediyespor) - Ercan (Onuksports Kelkit Hürriyetspor)

        TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 5'inci hafta maçında Nevşehir Belediyespor, konuk ettiği Onuksports Kelkit Hürriyetspor ile golsüz berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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