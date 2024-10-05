Nevşehir Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 0-0
STAT:Nevşehir GaziHAKEMLER: Hasan Avcı, Mehmet Özer, Eyüp ÖzerNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan, Ercan (Dk.
STAT:Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Hasan Avcı, Mehmet Özer, Eyüp Özer
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan, Ercan (Dk. 66), İsmail, Osman, Timur (Dk. 66 Yusufhan), Mehmet, Halil (Dk. 45 Yusuf), Hüseyin, Bahadır (Dk. 66 Emirhan), Engincan (Dk. 45 Musa)
ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR: Suphi, Abdurrahman, Ercan, Yücel, Mustafa (Dk. 81 Salim), Ahmet Bahçivan (Dk. 81 Ali), Ahmet Çelik (Dk. 59 Batuhan), Yunus (Dk. 59 Burak), Cenk, Atakan, Salih (Dk. 66 Emirhan)
SARIKARTLAR: Osman, Mehmet (Nevşehir Belediyespor) - Ercan (Onuksports Kelkit Hürriyetspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 5'inci hafta maçında Nevşehir Belediyespor, konuk ettiği Onuksports Kelkit Hürriyetspor ile golsüz berabere kaldı.
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