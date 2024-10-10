19 ilde 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonu; 76 gözaltı

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde WhatsApp üzerinden ulaştıkları yaklaşık bin 500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandıran 76 şüpheli, gözaltına alındı.

Nevşehir'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden dolandırıcıların hedefi olup, 'görev tamamlayarak para kazanacağı' vaadiyle kandırılarak, şüphelilerin banka hesabına 259 bin 800 TL gönderen vatandaşın şikayeti sonrası Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurlara WhatsApp üzerinden yabancı numara ile ulaşan şüphelilerin ülke genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, elde ettikleri 1,2 milyar TL'yi kripto para borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.