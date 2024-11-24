Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma kapatıldı. Gülşehir ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsü öğrenilemeyen 50 NK 474 plakalı minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı. Ekiplerin kar nedeniyle kapanan yollarda çalışmaları sürüyor.

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