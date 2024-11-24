Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        NEVŞEHİR-Aksaray kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR-Aksaray kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma kapatıldı. Gülşehir ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsü öğrenilemeyen 50 NK 474 plakalı minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı. Ekiplerin kar nedeniyle kapanan yollarda çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı
        Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı
        Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
        Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
        Turistler, Kapadokya'da tarihi kostümlerle at üstünde objektif karşısına ge...
        Turistler, Kapadokya'da tarihi kostümlerle at üstünde objektif karşısına ge...
        Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar ertelendi
        Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar ertelendi
        Kapadokya'daki yer altı şehirlerini 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gez...
        Kapadokya'daki yer altı şehirlerini 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gez...
        Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren kişi gözaltına a...
        Kırıkkale'de bıçakla annesini yaralayıp eniştesini öldüren kişi gözaltına a...