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        CHP'li Adem: Tarım politikası sürdürülebilir değil

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bugün çiftçi kan ağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:54 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:00
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        CHP'li Adem: Tarım politikası sürdürülebilir değil
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bugün çiftçi kan ağlıyor. Kredi borçları artmış, uçmuş, ödemekte zorlanıyor. 3-4 arkadaş belki bir araya gelip, yıllık çektiği tarımsal krediyi kapatıyor ama 3 gün sonra bir fazlasını tekrar çekmek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir politika değil" dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. CHP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Erhan Adem, "Çiftçilerin sorunlarını biliyoruz. Türkiye’nin her yerinde çiftçilerimiz ve tarımımız büyük sorunlar yaşıyor. Hem patates üreticisi ve hem de süt üreticilerinin dertlerini dinlemeye geldik. Esnaf ziyaretleri yapacağız, ekonomik anlamda da esnaflarımız çok büyük sıkıntıda. Niğde ve Nevşehir’in ekonomik anlamda güçlü olmasının tek nedeni patates ve fasulye fiyatlarının yüksek olması ile ilintilidir. Burada patatesler ne kadar aşağı fiyat olursa, esnafın satış yapmadaki problemi de ekonomik anlamdaki problemi de çoğalarak artıyor" diye konuştu.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı eleştiren Adem, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinde maalesef çiftçiyi sevindirecek hiçbir durum yok. Sayın Bakan, tohum üretiminde İsrail’den hiçbir tohum gelmediğini söylüyor ama maalesef tek bir ana çeşidinin bizde olduğu bir tohumdan bahsedemiyor. Sayın Bakan çiftçilere desteklemelerinin verildiğinden bahsediyor ama tarım yasasında var olan milli bütçenin yüzde 1'inin verilmesi gereken 670 milyar TL’nin sadece 135 milyar TL'sini verdiğinden hiç bahsetmiyor. Tarım Bakanı, et fiyatlarının ucuzlayacağını, insanların ucuz et yiyeceğini söylüyor, hayvan varlığımızın arttığından bahsediyor ama ithalata ayrılan bütçeden, ithal edilen sığır sayısından hiç bahsetmiyor. Maalesef Tarım Bakanının gerçekten ne tarımdan ne de çiftçinin halinden anlar bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

        Erhan Adem, çiftçilerin büyük sorunlar içinde olduğunu belirterek, "Bugün çiftçi kan ağlıyor. Kredi borçları artmış, uçmuş, ödemekte zorlanıyor. 3-4 arkadaş belki bir araya gelip, yıllık çektiği tarımsal krediyi kapatıyor ama 3 gün sonra bir fazlasını tekrar çekmek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir politika değil" dedi.

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