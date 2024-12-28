Nevşehir'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Avanos ilçesi Göktaş kavşağında meydana geldi. Mustafa Çalıpınar (27) yönetimindeki 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar’ın yaşamını yitirdiği, araçta bulunan Emre İ.’nin ise yaralandığı belirlendi. Emre İ. sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mustafa Çalıpınar’ın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

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