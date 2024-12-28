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        Nevşehir'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        NEVŞEHİR'de, kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:40 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:45
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        Nevşehir'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        NEVŞEHİR’de, kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Avanos ilçesi Göktaş kavşağında meydana geldi. Mustafa Çalıpınar (27) yönetimindeki 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar’ın yaşamını yitirdiği, araçta bulunan Emre İ.’nin ise yaralandığı belirlendi. Emre İ. sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mustafa Çalıpınar’ın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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