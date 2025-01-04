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        Nevşehir'de 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        NEVŞEHİR'deotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:50
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        Nevşehir'de 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        NEVŞEHİR'deotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi'nde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 07 BDB 183 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün kullandığı 50 ADJ 602 plakalı hafif ticari araç, Niğde Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan 9 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; caddede seyir halinde olan hafif ticari aracın kavşakta dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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