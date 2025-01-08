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        Nevşehir'de otomobiller çarpıştı; baba ile oğlu öldü, 4 yaralı

        NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Burhan Çelik ile oğlu Osman Çelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:50
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        Nevşehir'de otomobiller çarpıştı; baba ile oğlu öldü, 4 yaralı
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        NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Burhan Çelik ile oğlu Osman Çelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğala köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki 50 ADR 772 plakalı otomobil ile Ali K. yönetimindeki 50 AK 167 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Osman Çelik ile babası Burhan Çelik hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ali K. ile yanındaki Yaşar K., Muhammed K. ve Metin Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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