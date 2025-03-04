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        Nevşehir'de sanatçı Edip Akbayram için vefa yürüyüşü

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram (74) için vefa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:15
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        Nevşehir'de sanatçı Edip Akbayram için vefa yürüyüşü
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        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram (74) için vefa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonunda Avanoslular, sanatçı Edip Akbayram’ın evinin önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

        Sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 52 gün süren yoğun bakımdaki tedavisinin ardından 2 Şubat günü saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti. Sanatçı Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesinde vefa yürüyüşü düzenlendi. Kalabalık, Akbayram'ın evine kadar yürünüp, kırmızı karanfiller bıraktı. Yürüyüşe katılan Avukat Arif Tandoğan, "Türkiye devrimci bir sanatçısını, bir aydınını kaybetti. Bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün onun evinin önünde ve adının verildiği sokakta bulunuyoruz. Yaklaşık 25 yıl önce bir konser için Avanos ilçesine geldi ve burada beğenerek kaldı. Röportajında belirttiği gibi neden Avanos diye sorduklarında, 'Avanos’un çocuklarını çok sevdim, pekmez kokusunu çok sevdim. Buradaki mahalleyi çok sevdim' diyor. Biz de seni çok sevdik Edip Ağabey. Sesin sürekli kulaklarımızda çınlayacak ve 'Aldırma gönül aldırma, başın öne eğilmesin ve güzel günler göreceğiz çocuklar' diyeceğiz" dedi.

        'O GELİNCE YAZ GELİRDİ'

        Edip Akbayram'ın 2003 yılından beri komşusu olan Şirin Ceviz ise "Onu nasıl anlatsam bilmiyorum. Mahallemizin gülüydü. O gelince yaz gelirdi. Çocukları burada büyüdü. Bir aileydiler. 23 yıldır komşuyduk. Çocuklarımız onların yanında büyüdüler" ifadelerini kullandı.

        'SANATÇIDAN ZİYADE MAHALLELİ OLMUŞTU'

        Yukarı Mahalle Muhtarı Osman Yetişen de "Sanatçı Edip Akbayram, yaz aylarında Avanos ilçesine geliyor ve bu evde ikamet ediyordu. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Burada komşularıyla birlikte mahallemizden biri haline gelmişti. Sanatçıdan ziyade bir mahalle sakini olmuştu. Muhtar olarak güzel iletişim oluyordu. Mahalle ve genel sorunlar ile ilgili olarak görüşürdük. Çok üzüldük, çok arayacaklar Edip Ağabeyimizi" diye konuştu.

        'AVANOS'TA TOPRAĞA VERİLMESİNİ ÇOK İSTEDİM'

        Eski Avanos Belediye Başkanı Mehmet Seyhan Duru ise Edip Akbayram ile dostluğunu anlatarak şöyle konuştu:

        "Edip Akbayram ile dostluğumuz 1990 yılında başladı. İlk Avanos El Sanatları Festivali'nde beraber çalıştık. 35 yıllık bir dostluğumuz vardı. Sadece Avanoslu kaybetmedi, Türkiye kaybetti. İlkeli ve devrimci duruşu ile çok etkili bir insandı. Cenazesinin Avanos'ta toprağa verilmesini çok istedim ama ailesinin takdiridir. Ama Edip Akbayram tüm Avanosluların kalbinde ve ülkemizin gönlünde. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

        Diğer yandan Akbayram'ın evinde ziyaretçiler için anı defteri oluşturuldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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