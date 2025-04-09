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        Bayram tatilinde Kapadokya'yı 200 bin kişi ziyaret etti

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, 200 bin turist ziyarete etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:35
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        Bayram tatilinde Kapadokya'yı 200 bin kişi ziyaret etti
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, 200 bin turist ziyarete etti.

        Kapadokya bölgesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tarihi ve turistik merkezleri 200 bin turistin ziyaret ettiği bildirildi. Nevşehir Valisi Ali Fidan, ziyaretler nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Kapadokya bölgesinde yer alan otellerin yüzde 80'in üzerinde doluluk oranına ulaşması, turizmdeki canlılığın en somut göstergelerinden biri oldu. Bölgemizde en çok ziyaret edilen yerler arasında; Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Kaymaklı Yer Altı Şehri, Derinkuyu Yer Altı Şehri ve Zelve Ören Yeri oldu. Nevşehir'in eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini artırmaya devam ederken, bölge turizminin her geçen gün daha da geliştiğini görmek büyük bir memnuniyet kaynağıdır" dedi.

        Öte yandan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Kapadokya'yı mart ayında ise 262 bin 131 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği açıklandı.

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