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        İşe giriş için fiziki test sırası beklerken 19 yaşında kalp krizinden öldü

        NEVŞEHİRİl Özel İdaresi bünyesinde işe alınacaklar için yapılan fiziki yeterlilik testi sırasında beklerken kalp krizi geçiren İhsan Neşeli (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:55
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        İşe giriş için fiziki test sırası beklerken 19 yaşında kalp krizinden öldü
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        NEVŞEHİRİl Özel İdaresi bünyesinde işe alınacaklar için yapılan fiziki yeterlilik testi sırasında beklerken kalp krizi geçiren İhsan Neşeli (19), hayatını kaybetti.

        Olay, dün 2000 Evler Mahallesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı. Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşeli'yi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Neşeli, bu sabah hayatını kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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