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        Kapadokya'da balonlar, Türk bayraklarıyla havalandı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrakları ile havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:50
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        Kapadokya'da balonlar, Türk bayraklarıyla havalandı
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrakları ile havalandı.

        Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Balonlar ile Kapadokya semalarında yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırıldı.

        Galeri
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