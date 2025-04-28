2 yaşındaki Muhammed, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü; o anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2’nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, çöp konteynerinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.

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