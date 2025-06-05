Kapadokya'da sıcak hava balonları 5 ayda 271 bin kişiyi taşıdı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde hizmet veren sıcak hava balonları yılın ilk 5 ayında 271 bin 463 yerli ve yabancı turisti taşıdı.

Kapadokya bölgesinin önemli gelir kaynaklarından sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Turistler, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı kuş bakışıyla izliyor. Bu yılın ilk 5 ayında 86 gün havalanan sıcak hava balonları 10 bin 733 uçuş ile 271 bin 463 yerli ve yabancı turisti taşıdı. Geçen yılın ilk 5 ayında ise 82 gün havalanan sıcak hava balonları 9 bin 709 uçuş ile 228 bin 657 kişiyi taşımıştı. Bölgede geçen yıla oranla yüzde 19 artış olduğu görüldü.