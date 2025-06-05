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        Kapadokya'ya 5 ayda 1 milyon 652 bin ziyaretçi

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:42 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:42
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        Kapadokya'ya 5 ayda 1 milyon 652 bin ziyaretçi
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 yerli ve yabancı turist gezdi.

        Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezler, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 588 bin 425 ziyaretçiyi ağırladı.

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