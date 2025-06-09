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        Kapadokya'da bayram tatili sonrası dönüş başladı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:05
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        Kapadokya'da bayram tatili sonrası dönüş başladı
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        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği bir bölge oldu. Bayramın bugün sona ermesi nedeniyle Kapadokya bölgesinde tatilini geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Nevşehir ve ilçelerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Merkeze bağlı Göreme beldesinde jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli olarak sağlanabilmesi için kontrollerini gerçekleştirdi.

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