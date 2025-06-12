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        Kapadokya'da öğrenciler, sıcak hava balonunda kitap okudu

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 60 ortaokul öğrencisi ile öğretmenleri, 'Kitaplara göz değsin' projesi kapsamında 'Kitapla yükselen ufuklar' temasıyla sıcak hava balonunda kitap okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:40
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        Kapadokya'da öğrenciler, sıcak hava balonunda kitap okudu
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 60 ortaokul öğrencisi ile öğretmenleri, 'Kitaplara göz değsin' projesi kapsamında 'Kitapla yükselen ufuklar' temasıyla sıcak hava balonunda kitap okudu.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde Nevşehir Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kitaplara göz değsin' projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerine kitap okuma etkinliği düzenlendi. Proje kapsamında 'Kitapla yükselen ufuklar' temasıyla Gazi Ortaokulu ve Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Kapadokya'da, sıcak hava balonuna bindirildi. Balonda kitap okuyan 60 öğrenci eşsiz bir deneyim yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin verimli şekilde uygulanabilmesi gayesiyle okullarda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Öğrencilere kitap dostluğunu aşılarken keyif alacakları bir anı ile taçlandırmak amacıyla okuma etkinliğini bölge semalarında gerçekleştirme fikrini hayata geçirdiklerini belirten Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ve 'Dilimizin zenginlikleri' projemiz kapsamındaki çalışmalarla ilgili farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak noktasında güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın sadece boş zamanlarını değerlendirmek için değil üst dil becerisi olan okuma kapsamında kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeleri için her türlü donanıma sahip olmaları amacıyla yola çıktık. Hep birlikte bu hedefe ulaşmak için gayret ediyoruz" dedi.

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