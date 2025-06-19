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        Nevşehir'de klasik otomobil festivali düzenlenecek

        NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, klasik otomobil tutkunları için 28-29 Haziran tarihlerinde 'Classic Mercedes Festivali' düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:49
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        Nevşehir'de klasik otomobil festivali düzenlenecek
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        NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde, klasik otomobil tutkunları için 28-29 Haziran tarihlerinde 'Classic Mercedes Festivali' düzenlenecek.

        Ürgüp'te 28-29 Haziran tarihlerinde 'Classic Mercedes Festivali' düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından festivale gelecek koleksiyoncular özel araçlarını sergilerken, ziyaretçilere de nostalji yaşatacak. Ürgüp Festival Alanı’ndaki (Damsa Çayı) festival boyunca yalnızca araçlar değil, aynı zamanda nostaljik müzikler, tematik stantlar, sokak lezzetleri ile Ürgüp’te zaman yolculuğu sunulacak. Etkinlikte, klasik Mercedes modelleri sergilenecek.

        'KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ'

        Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, belediye olarak bu tür etkinlikleri desteklediklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet yarışını gerçekleştirdik. Ürgüp’ü sürdürülebilir bir geleceğe taşıma misyonumuzla paralel çalışmalara desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Classic Mercedes Kulübü ile çok güzel bir etkinlik yapacağız. Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında bu sefer de motor sesleri yükselecek. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz festival, bölgenin güzellikleriyle bir araya gelerek şölen havasında geçecek. Tüm klasik otomobil tutkunlarını Ürgüp’e bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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