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        Büfeden sigara hırsızlığı kamerada: 5 gözaltı

        NEVŞEHİR'de, büfeden 5 bin TL değerinde sigara çalınmasıyla ilgili polisin yaptığı çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 00:09 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:15
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        Büfeden sigara hırsızlığı kamerada: 5 gözaltı
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        NEVŞEHİR’de, büfeden 5 bin TL değerinde sigara çalınmasıyla ilgili polisin yaptığı çalışmada 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda büfenin ve etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin Y.T.P., R.N., K.Ö., S.P.K. ve E.A. olduğunu belirledi. 5 bin lira değerinde sigara çalan 5 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

        Öte yandan, büfenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin büfenin kepenginin bir kısmını kaldırarak, elleri ile sigaralara uzandıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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