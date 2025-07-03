Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Polise yakalanınca namaza duran motosiklet sürücüsüne 23 bin TL ceza

        NEVŞEHİR'de, denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Feyyaz Alabed (29), namaz kılmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polise yakalanınca namaza duran motosiklet sürücüsüne 23 bin TL ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVŞEHİR’de, denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Feyyaz Alabed (29), namaz kılmaya başladı. Ekipler, Alabed’e namazını kıldıktan sonra 23 bin 11 TL para cezası uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 8’inci Yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu. 3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı. Alabed yakalanınca namaz kılmaya başladı. Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Büfeden sigara çalan 5 kişi tutuklandı
        Büfeden sigara çalan 5 kişi tutuklandı
        Büfeden sigara hırsızlığı kamerada: 5 gözaltı
        Büfeden sigara hırsızlığı kamerada: 5 gözaltı
        Nevşehir'de büfeden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de büfeden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
        Kamyonetin kasasındaki jeneratör patladı; alevler tamirciye sıçradı
        Kamyonetin kasasındaki jeneratör patladı; alevler tamirciye sıçradı
        Tamir ettiği jeneratörden sıçrayan alevle saçı ve kıyafeti tutuştu
        Tamir ettiği jeneratörden sıçrayan alevle saçı ve kıyafeti tutuştu