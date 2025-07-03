Polise yakalanınca namaza duran motosiklet sürücüsüne 23 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 8’inci Yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu. 3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı. Alabed yakalanınca namaz kılmaya başladı. Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.

NEVŞEHİR’de, denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Feyyaz Alabed (29), namaz kılmaya başladı. Ekipler, Alabed’e namazını kıldıktan sonra 23 bin 11 TL para cezası uyguladı.

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