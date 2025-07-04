Battaniyeye sarılı toprağa gömülü cesedi bulunan Afgan cinayetinde 4 tutuklama

NEVŞEHİR’in Acıgöl ilçesinde battaniyeye sarılı toprağa gömülü cesedi bulunan Afganistan uyruklu Sayed Aga Sadat (30) cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinin kum ocağı mevkiinde 3 Mayıs’ta boş bir arazide battaniyeye sarılı toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Cesedin Afganistan uyruklu Sayed Aga Sadat’a ait olduğu belirlendi. Sadat’ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Sayed Aga Sadat’ın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında İstanbul’da yaşayan Kubilay T. (23), Orhan T. (52), Kürşat T. (17) ve Oktay T. (27) ile yabancı uyruklu Hamidullah A. (38) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul’da ocak ayında öldürülen Sadat’ı gömmek için Acıgöl ilçesine getirdikleri belirlendi. Şüphelilerden Orhan T., Kürşat T., Kubilay T. ve Hamidullah A., İlçe Janarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Oktay T. ise serbest bırakıldı.