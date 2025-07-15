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        Kazada yaralanan sahibinin ambulansta da başından ayrılmadı

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle Kızılırmak Nehri'ne düşen Şaban Özel (89), ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:09 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:09
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        Kazada yaralanan sahibinin ambulansta da başından ayrılmadı
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        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle Kızılırmak Nehri’ne düşen Şaban Özel (89), ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları boyunca bölgeden ayrılmayan köpeği, Şaban Özel'i alındığı ambulansta da yalnız bırakmadı.

        Kaza, öğle saatlerinde Avanos ilçesi Yukarı Mahalle Karşıbağ mevkiinde meydana geldi. Şaban Özel’in kontrolünü yitirdiği elektrikli bisiklet, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Kızılırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Özel, ilk müdahalesinin ardından Avanos Entegre Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmalarında nehir kenarından ayrılmayan köpeği, Şaban Özel’in alındığı sedyeye de çıkarak onu ambulansta da yalnız bırakmadı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Özel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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