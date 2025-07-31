Nevşehir'de trafodaki patlama korkuttu

Kentte, Güzelyurt Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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