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        Nevşehir'de trafodaki patlama korkuttu

        NEVŞEHİR'de bir trafoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:30
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        Nevşehir'de trafodaki patlama korkuttu
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        NEVŞEHİR'de bir trafoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

        Kentte, Güzelyurt Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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