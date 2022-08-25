NTSO Başkanı Parmaksız yeniden aday olduğunu açıkladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, odanın 1 Ekim'deki olağan kongresinde aday olduğunu açıkladı.

Parmaksız, NTSO Konferans Salonu'nda, yönetim kurulu ve üyelerin katılımıyla toplantı düzenledi.

Programda konuşan Parmaksız, ekim ayında gerçekleştirilecek seçim öncesi üyelere geçmiş dönemle ilgili hesap verilip, yeni dönem için hazırlanan projeleri açıklayacaklarını belirtti.

Göreve talip olmalarındaki yegane gayenin Nevşehir sevdası olduğunu ifade eden Parmaksız, şöyle konuştu:

"Bugün pek çok şeylerinden feragat ederek şehrimize ve üyelerimize hizmet etmekten başka amacı olmayan yol arkadaşlarımla yeniden aday olduğumuzu açıklamak için buradayız. Üyelerimizin gelecekteki 25 yıla yönelik ticari arsa sorununu çözdük. Avanos Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşunda son aşamaya geldik. Kozaklı Jeotermal Sera OSB'yi kuruyoruz. Benim ve arkadaşlarımın uzun süredir hayallerimizi süsleyen, bugün gerçeğe dönüştürüp uygulamaya geçtiğimiz amiral projelerin yenilerini kazandırmak için bir dönem daha aday oldum. Lakin, en az bunlar kadar gururlanıp torunlarımıza coşkuyla anlatacağımız asıl konu ise hem Cumhuriyetin hem de odamızın kuruluşunun 100'ncü yılına denk gelecek tarihi dönemde görev yapacak olmamızdır. 100 yılın hizmetlerine imzamızı atmak için adayız."

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