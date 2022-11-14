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Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarıyla ara tatilde de turist çekiyor

AA

Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarıyla ara tatilde de turist çekiyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN/ALİ ASİL - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'nın yanı sıra Kozaklı ilçesindeki termal tesislere sahip Nevşehir, ara tatilde Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklarını ağırlıyor.

Okulların tatile girmesini fırsat olarak gören öğrenci ve aileleri, dinlenmek ve eğlenceli vakit geçirmek için çeşitli turizm merkezleri ve tur aktivitelerinin düzenlendiği Nevşehir'i de tercih ediyor.

Günübirlik ve konaklamalı olarak kente gelen aileler, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında arazi motorlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.

Açık hava müzeleri, ören yerleri ve vadilerde gezen konuklar, yüksek bölgelerde Kapadokya'nın manzarasını izleyip fotoğraf çektiriyor.

Orta Anadolu'nun gözde termal turizm merkezlerinden Kozaklı ilçesinde ise şifalı kaplıca sularından faydalanan yerli misafirler, sıcak su havuzlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

Göreme beldesinde ailesiyle ATV motorla gerçekleştirilen tura katılan öğrencilerden Birkan Kaya, AA muhabirine, yakından görmeyi çok istediği peribacalarını gezebilmek için tatilde Kapadokya'yı tercih ettiklerini belirtti.

Bölgeye hakim coğrafi şekilleri ve doğal kaya oluşumlarını ilginç bulduğunu kaydeden Kaya, "Kocaeli'nden buraya tatile geldik. ATV sürüyoruz, çok eğlenceli. Eğitim çok yorucu geçmedi ama yine de Kapadokya'da dinlenmek iyi oldu." dedi.

Babası İlkay Kaya da Kapadokya'nın ailece tatil yapılabilecek eşsiz manzaralara sahip bir turizm merkezi olduğunu dile getirerek, "Çocuğumuzun belli yerleri görmesi için geldik. İyi bir tatil oluyor. Peribacaları ve mağaralarda insanların nasıl yaşadıklarını gözlemleyebiliyoruz. Ben 10 yıl önce de gelmiştim. Turizm, bölgede gelişmiş. Buraya gelenler tur aktivitelerine katılabilirler, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

- Peribacalarının masalsı görünümü konukları etkiliyor

Barış Özgenç ise kısa da olsa tatil dönemini değerlendirmek için öğretmen eşiyle birlikte bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Tatil çok güzel geçiyor. Peribacaları bizi büyüledi. Çok keyif aldık. İlk defa geliyoruz ve çok beğendik. Burada bazı turlara katıldık." dedi.

Ara tatil döneminde bölgeyi ziyaret edenlere ATV motorlarla tur hizmeti sunan bir firmanın işletme sorumlusu Abdullah Terlemez ise ailelerin bölgede en çok tercih ettiği etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Talebe göre günün her saati tur düzenlediklerini anlatan Terlemez, "Misafirlerimiz için bir ve iki saatlik turlarımız var. Rehber arkadaşlarımız yol gösteriyor. Kılıçlar, Güllüdere, Kızılçukur vadilerinde gezinti yapabiliyorlar. Konuklarımız tatillerini eğlenerek geçiriyor." ifadelerini kullandı.

- Sektör temsilcileri termal tesislerdeki yoğunluktan memnun

Kozaklı'da bir termal otelin müdürü Mehmet Erturan da ilçeye rağbetin beklenildiği gibi yoğun olduğunu belirtti.

Termal suların, sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle şifalı sular A ve C grubunda yer aldığını kaydeden Erturan, ilçede her bütçeye uygun konaklama tesisi bulunduğunu kaydetti.

Erturan, Kozaklı ilçesinden sürekli Kapadokya'daki turistik alanlara servis imkanı bulunduğunu, insanların hem şifalı sulardan yararlandığını hem de tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri görebildiğini söyledi.

Ara tatil uygulamasının sonlanan sezona yeniden hareketlilik kattığını aktaran Erturan, şöyle konuştu:

"Bu yoğunluk yıl içinde alışılmış bir durum değil. Ama sektöre beklenenden fazla katkısı var ve sektör temsilcileri bu durumdan mutlu. Bir haftalık ara tatil çocuklar ve aileleri için dinlenme fırsatına dönüşüyor. Herkes bütçesine uygun bir konaklama tesisi bulabiliyor. Çocuklar için Kozaklı'daki termal tesislerde oyun salonları var, birçok otelin içinde oyun makineleri mevcut. Termal tesisler her yaştan insana hitap ediyor. Kaplıca turizmi denilince daha çok emekli kesim akla geliyor ama çocukların da keyifli vakit geçireceği alanlar var."

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