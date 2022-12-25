Nevşehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 1731 konutun kura çekimi tamamlandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1731 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi tamamlandı.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün de devam eden kuraya, başvuru yapan bazı vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile Çat, Göre, Kaymaklı, Sulusaray ve Tatlarin beldelerine inşa edilecek 705 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kent merkezi ile Avanos, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde yapılacak 1026 konutun hak sahipleri de dün gerçekleştirilen törende kurayla belirlenmişti.

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