Nevşehir'de kasa hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, bir ikametten içinde döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın Karacaşar Mahallesi'ndeki ikametinde hırsızlık yapıldığı ihbarının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı ile çelik kasadan çıkarıldığı değerlendirilen yaklaşık 450 bin lira değerinde ziynet ve döviz de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Döviz ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

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