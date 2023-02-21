Nevşehir'de devrilen otomobildeki depremzede öldü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de depremzede ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kayseri-Ankara kara yolunda seyir halindeki F.Ö'nün kullandığı 38 SH 273 plakalı otomobil, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki E.Ö. yaşamını yitirdi.



Yaralanan sürücü ile beraberindeki G.Ö. ve D.Ö, olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildekilerin, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan depremzede aile olduğu öğrenildi.

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