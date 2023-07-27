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        Kapadokya'da bir turistin çantasını çalan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:28
        Kapadokya'da bir turistin çantasını çalan zanlı tutuklandı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir turistin aracından çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Uçhisar beldesinde, Kapadokya'nın bilinen turizm alanlarından Güvercinlik Vadisi'nde gezinti yapmak için aracını park eden yerli turist, bir süre sonra döndüğünde aracın camının kırıldığını, içinde cep telefonu, şarj aleti, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantanın çalındığını fark etti.

        Durumun bildirilmesinin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Teknik takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli, çaldığı çanta ve içindekilerle Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan eşyanın ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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