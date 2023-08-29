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        Nevşehir'de trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 4 kişiden 2'sinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:56 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:01
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        Nevşehir'de trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 4 kişiden 2'sinin cenazesi defnedildi.

        Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üç Güzeller mevkisinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Osman Çelebi için Avanos ilçesi Merkez Camisi, Emirhan Şen için de Derinkuyu ilçesi Bayramlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Çelebi ve Şen'in cenazeleri, kılınan namazın ardından ilçe kabristanlıklarında toprağa verildi.

        Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerden Can Salmanoğlu'nun cenazesi Ankara'ya, Osman Nuri Kazancıgil'in cenazesi ise İstanbul'a götürüldü.

        Osman Çelebi yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı otomobil, Emirhan Şen'in kullandığı 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazada sürücüler ile Kazancıgil ve Salmanoğlu yaşamını yitirmiş, yaralanan Meryem D. ile Erhan D, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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