Nevşehir'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Nevşehir'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Nevşehir'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki hafif ticari araç Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu ilçesi yakınlarında önünde ilerleyen, sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 FB 153 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kontrollerinde ticari araç sürücüsü M.K. ile beraberindeki Y.U'nun öldüğünü belirledi.
Bir süre tek şeridi trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.