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        Nevşehir'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Nevşehir'de polisin son bir haftada kaçakçılara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:29
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        Nevşehir'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Nevşehir'de polisin son bir haftada kaçakçılara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve istihbarı bilgiler kapsamında üç farklı noktada operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, 28 elektronik sigara, 4 bin 230 elektronik sigara likidi ile 21 bin 720 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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