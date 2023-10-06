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        AK Parti Nevşehir İl Başkanı Kemikkıran'dan kongre açıklaması

        AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:52
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        AK Parti Nevşehir İl Başkanı Kemikkıran'dan kongre açıklaması
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        AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamada bulundu.

        Kemikkıran, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

        AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" şiarıyla kurulduğunu hatırlatan Kemikkıran, partinin 3 Kasım 2002'den beri girdiği seçimlerde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu belirtti.

        AK Parti'nin 22 yıllık siyasi tarihinin millete hizmet için çabalandığını ifade eden Kemikkıran, şunları kaydetti:

        "AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır, 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı ak davanın birer neferleri olarak bizler, eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir."

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